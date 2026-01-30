Россия продолжает уничтожать морскую логистику киевского режима в Одессе. Уничтожение портов, транспортной и энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает их работу, стала частью стратегии. Как сообщает «Царьград», координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, как на самом деле обстоят дела в портовом городе и что думает население о происходящем.

Портовые терминалы Одессы снова оказались под мощным ударом ВС РФ. По заявлениям украинских властей, разрушены «логистические элементы», ангары, локомотив и производственные здания. Причем важна здесь именно повторяемость и систематичных подобных ударов. Инфраструктура одесских портов по большей парализована с конца ноября, а украинская экономика уже начинает задыхаться: у Киева проблемы с вывозом аграрной продукции, служащей основным источником валюты.

Наносятся удары и по иностранным судам. Обычно применяются маломощные беспилотники, которые не могут утопить судно, однако способны испугать. Этот подход позволяет блокировать торговлю противника, не получая проблем с иностранными представительствами.

Однако и здесь есть издержки: местное население оказывается заложником борьбы РФ с украинской морской торговлей. Жители Одессы и Николаева периодически сидят без света, а где-то и без тепла. В отличие от Киева, где коммунальный кризис носит в значительной степени пропагандистский характер, Одессу никто отапливать не спешит.

По словам Лебедева, в Одессе и Николаеве никто не голодает, ибо подвоз продуктов продолжается, однако электричества у обычных людей зачастую нет по 16-18 часов. «Не моргает» он только в районах с «крутыми» жителями. При этом координатор замечает, что проблема холода была и до начала спецоперации.

«Вот, допустим, Николаев: с 2018 года практически ежедневно смотрю новости — и как только наступает зима, там проблема с холодом. В Киеве с этим делом было лучше, хоть и не идеально — там тоже теплотрассы регулярно "вылетали", но их пытались поддерживать в рабочем состоянии», — отметил он.

Жители Одессы, обсуждая тяготы жизни, жестче разошлись по позициям. Причем среди тех, кто выступает против России, много тех, кто выступает и против Владимира Зеленского.

«То есть они до сих пор верят в какую-то независимую двуязычную Украину, которая может отлично существовать сама по себе. Так что они все больше против Зеленского и чиновников», — заявил Лебедев.

ВС РФ продолжают получать важную информацию от местных жителей, в том числе и через подполье. Многие люди из Одессы и Одесской области рассказывают, как работают порты, какие машины проезжали и где появлялись военные. По словам Лебедева, сведения поступают «максимально подробные».