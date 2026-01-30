Украинские военные покинули позиции в районе поселка Покровское на юге Днепропетровской области, оголив участок фронта протяженностью около двух километров. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, сославшись на данные, поступающие от самих ВСУ.

Покровское находится на выступе, который с трех сторон граничит с территориями ДНР и Запорожской области, что придает этому району особое оперативное значение. По информации Кимаковского, оборону здесь обеспечивали подразделения 3-го механизированного батальона 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Согласно имеющимся сведениям, военнослужащие батальона самовольно оставили позиции, в результате чего образовался незащищенный участок линии боевого соприкосновения длиной не менее двух километров. При этом сама бригада, как отмечается, продолжает нести потери как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях.

Ранее Кимаковский сообщал о схожем эпизоде в соседнем населенном пункте Великомихайловка. Там командир одного из подразделений ВСУ без согласования с вышестоящим командованием вывел личный состав из-под ударов. Речь шла о 67-й бригаде, которая понесла значительные потери в результате применения российской авиацией фугасных авиабомб.