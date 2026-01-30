«Ядерный нюхач» США приземлился на авиабазе в Великобритании

Самолет-разведчик ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, приземлился на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Об этом сообщает газета The Telegraph.

© Wikipedia Commons

Прибытие самолета, известного как «ядерный нюхач», произошло на фоне обострения напряженности между США и Ираном. До этого аналогичные самолеты направлялись на Ближний Восток незадолго до американских ударов по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, а также появлялись в Великобритании в январе 2022 года, за несколько недель до начала российской специальной военной операции (СВО).

Источники издания в оборонной сфере подчеркнули, что присутствие самолета «не обязательно означает немедленные военные действия». По их словам, WC-135R выполняет глобальные миссии по мониторингу, чтобы гарантировать, что наземные ядерные испытания не проводятся.