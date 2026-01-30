Новости СВО сегодня: удар Ми-28 и операция «Горыныча»

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 30 января.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» ВС РФ уничтожила объекты с живой силой ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Военные отметили, что уничтожены были замаскированные укрепленные опорные пункты.

Получив координаты целей от операторов дронов-разведчиков, артиллеристы развернули «Град» и нанесли удары 122-миллиметровыми реактивными снарядами. В Минобороны заявили, что в результате были сорваны попытки ротации и подвоза боеприпасов ВСУ.

Удар «Мсты»

Российские буксируемые гаубицы «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и ликвидировали живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены украинские блиндажи и укрытия. Замаскированные объекты ВСУ были обнаружены разведкой с помощью беспилотников.

Уничтожение «Бабы-яги»

Операторы дронов ВС РФ поразили технику и личный состав ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны. Беспилотники уничтожили замаскированное транспортное средство ВСУ типа «багги», антенны-ретрансляторы пункта управления украинскими дронами, миномет, грузовик с материальными средствами и беспилотник «Баба-яга» на взлете.

Операция Ми-28нм

Боевой вертолет Ми-28нм уничтожил пункт управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар наносился авиаракетами. После операции экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на свою площадку.

Бои за центр Кутьковки

Военкор Юрий Котенок заявил, что ВС РФ начали бои за центральную часть села Кутьковка под Купянском (Харьковская область). Об этом пишут «Аргументы и факты».

Также Котенок сообщил, что российские силы продавили оборону ВСУ в лесной зоне на склонах высот, откуда украинские войска контратаковали окраины поселка Двуречная (Купянский район).

ВС РФ перепрошили «Вампиров»

Техник лаборатории беспилотных систем с позывным «Адик» рассказал РИА Новости, что при взятии Волчанска ВС РФ захватили шесть украинских беспилотников Vampire, перепрошили их и теперь используют их на этом же участке. Часть Vampire была получена с помощью радиоэлектронной борьбы, а некоторые сели сами из-за проблем с батареей.

Операция «Горыныча»

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» ФСБ России ликвидировало диверсантов ВСУ на окраине Димитрова. Об этом сообщает ТАСС. В спецслужбе рассказали, что ВСУ пытались организовать минную засаду на маршруте российской военной техники.