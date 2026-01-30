СМИ сообщают о прорыве армией РФ обороны ВСУ под Белицким

Российским подразделениям удалось прорвать оборону украинских войск в районе города Белицкое под Добропольем. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на военные Telegram-каналы.

По информации источников, штурмовики ВС РФ продвинулись на несколько километров к югу от Белицкого. Кроме того, в окрестностях поселка Новый Донбасс подразделения РФ ведут ожесточенные бои.

Напомним, что в начале января глава ДНР Денис Пушилин заявлял о начале боев за Белицкое. Позднее сообщалось о том, что на окраины города с юга зашли штурмовики ВС РФ. Также появилась информация о переходе под контроль российских подразделений шахты «Запорожская» в окрестностях города.

В ВСУ заявляли об ухудшении положения подразделений из-за ударов российской авиации. Кроме того, позиции украинских солдат в окрестностях города поражали с помощью ракет.