Неурегулированный украинский кризис постоянно повышает риск возникновения нового конфликта. Такое мнение высказал четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят, пишет РИА Новости.

«Риск, что из конфликта на территории Украины может возникнуть война из-за Украины, очень велик. И в последнее время это риск постоянно возрастает», — констатировал он.

При этом генерал обратил внимание на то, что о единой европейской безопасности «уже много лет» говорит именно Россия.

«И русские говорят об этом и сейчас — о том, что нужна общеевропейская договоренность. (…) Говорят, что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты», — заметил Куят.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции заметил, что западные страны долгие годы «сознательно создавали» первопричины конфликта на Украине и превращали страну «в угрозу безопасности» России. А сейчас в НАТО готовятся к войне.

О том, что в Европе ведется подготовка войны с Россией, заявлял и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, заседания лидеров Евросоюза «превратились в военные советы», на которых обсуждаются сценарии, при реализации которых можно «победить Россию». При этом европейские лидеры продолжают оказывать поддержку Украине.