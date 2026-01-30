Российские войска начали окружение важного города в ДНР

Российские войска в результате успешных боевых действий начали окружение Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), имеющего важное тактическое значение.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают с севера, востока и юга на Красный Лиман», — приводятся в публикации слова собеседника канала.

Отмечается, что город уже находится в полуокружении.

Зеленский потребовал от Запада принять одно решение до завершения конфликта

Ранее стало известно, что попавшие в российское окружение у Красного Лимана бойцы Вооруженных сил Украины начали сдаваться в плен. По словам военного эксперта Андрея Марочко, на южных и северных окраинах города российские войска завязали ожесточенные бои.