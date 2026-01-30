В Харьковской области российские войска ликвидировали железнодорожный состав с украинскими заградительными отрядами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя силовых структур.

По словам источника, целью удара стал поезд, в котором находились бойцы 17-го спеццентра службы правопорядка.

"Уничтожен состав, перевозивший личный состав 17-го центра специального назначения военной службы правопорядка", - заявил источник.

Данное подразделение было направлено на харьковское направление с задачей пресечения массового дезертирства в рядах украинской армии. Источник добавил, что в украинских средствах массовой информации стали появляться сообщения о гибели военнослужащих, находившихся в указанном поезде.

Ранее поступала информация о мощном авиаударе ВКС РФ по Дворцу культуры и отдыха "Октябрь" в Константиновке, ДНР. Утверждается, что для атаки была использована авиационная бомба ФАБ-3000. Министерство обороны России пока воздерживается от комментариев по этому поводу.

Кроме того, силы Черноморского флота в течение прошедшей недели уничтожили безэкипажный катер, принадлежащий Вооруженным силам Украины. За тот же период российские войска вывели из строя три боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) украинской армии.