Названо число беспилотников ВСУ, уничтоженных за ночь над регионами России

Российские военнослужащие за ночь уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировало оборонное ведомство.

Министерство уточнило, что семь беспилотников было уничтожено над Брянской областью, пять — над территорией Крыма. По два БПЛА силы ПВО сбили над Ростовской областью и акваторией Черного моря. По одному дрону российские военные уничтожили в Астраханской и Курской областях.

Вечером 29 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Херсонскую область. По его словам, в результате атаки дронов произошло повреждение линий электропередачи (ЛЭП).

Ранее российские военные изобрели патроны против украинских беспилотников.