На Западе признали тотальное превосходство новых российских истребителей

Российские истребители Су-30СМ являются самыми мощными российскими военными самолетами этого класса и значительно превосходят испанские F-18 и общеевропейские Eurofighter по множеству показателей. Об этом написали в западном журнале Military Watch Magazine (MWM).

«Су-30СМ — самый мощный истребитель на вооружении ВМФ. Испанские варианты как F-18, так и Eurofighter уже давно считаются устаревшими и значительно уступают по большинству параметров Су-30СМ», — пишет MWM. Издание отмечает, что это влияет на баланс сил в регионе при встречных патрулированиях.

MWM указывает, что F-18 и Eurofighter сталкиваются с ограничениями по дальности полета и возможностям авионики. По информации журнала, на истребителях установлены радары с механически сканируемыми антенными решетками, которые относятся к более раннему поколению и уступают современным системам. При этом преимущество Су-30СМ в воздушном бою, как утверждает MWM, усилилось после интеграции ракет «воздух-воздух» Р-77М с увеличенной дальностью и обновленной системой наведения.

Издание также обращает внимание на различия в перспективах развития боевой авиации России и Испании. По его данным, Министерство обороны РФ продолжает инвестировать в программу истребителя пятого поколения Су-57 и модернизацию парка Су-30СМ. Испания, в свою очередь, участвует в франко-германо-испанской программе Future Combat Air System (FCAS), но ее реализация идет с задержками, что усиливает интерес стран Европы к покупке американских F-35. Military Watch Magazine напоминает, что в 2022 году сообщалось о рассмотрении Мадридом варианта закупки 50 истребителей F-35A для замены части парка F-18 Hornet ВВС страны и палубных AV-8B+ Harrier II ВМС.

Су-30СМ и истребители НАТО пересеклись во время патрулирования в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в конце января 2026 года. По данным издания, сближение произошло в зоне, где регулярно действуют самолеты НАТО и ВКС России, и сопровождалось взаимным наблюдением бортов без опасных маневров.