Рядовые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) негативно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому и не хотят принимать участие в боевых действиях. Об этом сообщил один из украинских военнопленных Александр Радченко, его цитирует ТАСС.

«В воинском коллективе никто не хотел воевать. Все были против этой войны и против Зеленского, что он начал эту войну», — сказал солдат. Он добавил, что сам попал на передовую из-за мобилизации — его задержали в 200 метрах от дома, после чего доставили в военкомат.

«Система трещит по швам»: в ФРГ раскрыли, что случилось с Зеленским на Украине

Как отметил Радченко, медкомиссия была чистой формальностью, после которой он был направлен на боевые позиции. Пленный пожаловался, что снабжение отсутствовало, и солдаты были вынуждены существовать без еды и воды. Кроме того, там была плохая связь.

Ранее в МИД России допустили, что вскоре под мобилизацию не будут подпадать только депутаты и друзья Зеленского.