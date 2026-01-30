В Лондоне раскрыли, окажет ли Британия помощь США в нанесении ударов по Ирану

Британские военные вряд ли окажут помощь Соединенным Штатам в нанесении возможных ударов по территории Ирана. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Guardian.

По мнению издания, возможный превентивный удар США по Ирану не будет соответствовать британской трактовке международного права. При этом в статье отмечается, что развертывание на прошлой неделе истребителей Typhoon Королевских ВВС в Катаре говорит о готовности Лондона помочь региональным союзникам.

К слову, президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что американская “армада” движется к Ирану и готова к выполнению задач. Глава Белого дома подчеркнул, что новая атака США против Ирана будет более разрушительной, чем та, что была в июне 2025 года.

Напомним, Трамп рассматривает новый план нанесения ударов по Ирану.