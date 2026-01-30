ВС России нанесли удар по украинскому объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки разгорелся пожар. Также сообщается, что к Запорожью приближаются новые ударные дроны типа «Герань».

SHOT: по энергетической инфраструктуре Украины нанесен массированный удар

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о продвижении Российской армии к Запорожью. По его словам, войска развивают наступление в направлении города, до его окраин осталось 12-14 километров.

До этого стало известно, что российские войска отбили контратаки Вооруженных сил Украины у Гуляйполя, ключевого города для российского наступления в Запорожье.