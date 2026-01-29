Зеленский подтвердил договоренность с Россией об остановке ударов

Владимир Зеленский прокомментировал паузу в ударах по Украине, о которой ранее заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина временно остановить удары по Украине из-за аномальных морозов. Как заявил Зеленский, он надеется, что эта пауза начнется уже этой ночью.

«Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет», — заявил он.

Напомним, что во время встречи со своей администрацией Трамп заявил, что попросил Путина воздержаться от обстрела городов Украины в течение следующей недели из-за холодов. По словам Трампа, Путин ответил на это предложение согласием.