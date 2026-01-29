Зеленский подтвердил договоренность с Россией об остановке ударов

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в ОАЭ стороны договорились об остановке ударов из-за холодов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Global look

«Важное заявление президента США о возможности обеспечения безопасности Киева и других украинских городов в этот экстремальный зимний период. Электроснабжение — основа жизни. Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней», — написал он.

Украинский лидер выразил благодарность президенту США Дональду Трампу. По его словам, шаги по деэскалации способствуют «реальному прогрессу в направлении прекращения войны».

Стало известно о катастрофическом ухудшении ситуации в энергетике Украины

Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

Позже журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому лидеру не наносить удары по Киеву из публичных заявлений.