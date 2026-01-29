Зеленский подтвердил договоренность с Россией об остановке ударов из-за холодов
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в ОАЭ стороны договорились об остановке ударов из-за холодов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украинский лидер выразил благодарность президенту США Дональду Трампу. По его словам, шаги по деэскалации способствуют «реальному прогрессу в направлении прекращения войны».
Стало известно о катастрофическом ухудшении ситуации в энергетике Украины
Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.
Позже журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому лидеру не наносить удары по Киеву из публичных заявлений.