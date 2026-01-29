Сергей, житель села Успеновка в Запорожской области, сообщил Telegram-каналу SHOT, что перед тем, как покинуть населенный пункт, украинские военные обходили дома местных жителей, отмечая местоположение их подвалов и других подземных укрытий. Солдаты объясняли это необходимостью иметь безопасные места, которые могли бы пригодиться в будущем.

По словам Сергея, именно эти дома впоследствии подверглись обстрелам. Он утверждает, что отметки ставились возле жилищ тех сельчан, которые не скрывали своей пророссийской позиции. Его дом остался неповрежденным благодаря дополнительной вентиляционной трубе, которая приняла на себя значительную часть взрывной волны.

Другим жителям Успеновки повезло меньше: их дома получили повреждения крыш и стен, были разбиты автомобили. После того как в село пришли российские военнослужащие, местным жителям начали оказывать гуманитарную помощь, предоставляя продукты питания и предметы первой необходимости. Волонтеры Народного фронта также передали Сергею продуктовый набор и средства гигиены.

Ранее поступала информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможность наступления украинских войск на территории Белоруссии.