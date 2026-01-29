Названы три варианта развития ситуации на Украине в 2026 году

Конфликт между Россией и Украиной в 2026 году может развиваться по трем сценариям. Об этом в четверг, 29 января, сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации газеты, скорее всего конфликт будет продолжаться по сценарию длительного позиционного противостояния со ставкой на истощение противника. Второй вариант — прорыв российской армией обороны Вооруженных сил Украины и принятие Киевом тяжелых для него условий мира.

При этом в качестве третьего варианта газета предполагает продолжение экономического давления на РФ.

Несмотря на разносторонние прогнозы, переговоры по украинскому конфликту продолжаются. 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева пройдет 1 февраля в Абу-Даби. Он отказался комментировать перечни документов по Украине.

По словам Пескова, переговоры могут продлиться два дня при необходимости. Он подчеркнул, что стороны будут согласовывать детали встречи вплоть до дня, в который она состоится. Пресс-секретарь президента России отметил, что все участники консультаций «сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога».