Россиянам разъяснили изменения законодательства о мобилизационном резерве

Военком Нижегородской области Сергей Агафонов заявил, что специальные сборы мобилизационного людского резерва со специальной военной операцией никак не связаны. Так он разъяснил изменения законодательства о мобрезерве, пишет портал Nn.ru.

Отношения к военным сборам специальные сборы, по словам сотрудника Минобороны, не имеют, и касаются защиты критических объектов в пределах границ российских регионов.

Агафонов подчеркнул, что участие резервистов в специальных сборах предполагает защиту и охрану критически важных объектов на территории регионов, призвав, не путать это с военными сборами.

Продолжительность спецсборов не может превышать шести месяцев в год, отмечается в материале издания.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно о планах призвать около четырех тысяч резервистов.

Ранее в Минобороны рассказали, что на полигоне, принадлежащем Южному военному округу, проходят специальные сборы, нацеленные на подготовку резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубоком тылу Российской Федерации.