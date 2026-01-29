Согласно данным израильской армии, опубликованным The Jerusalem Post, около 70 тысяч палестинцев погибли в войне в Газе с октября 2023 года.

В ноябре министерство здравоохранения Газы представило сопоставимую цифру. Это первый случай, когда Израиль подтвердил такие данные. Однако есть существенные расхождения между сведениями ЦАХАЛ и информацией, которая была обнародована министерством здравоохранения Газы и структурами ООН.По данным израильской армии, 25 тысяч погибших были членами ХАМАС. Эта доля не соответствует оценкам нескольких международных гуманитарных организаций и ООН, которые утверждают, что подавляющее большинство жертв в Газе - гражданские лица. Израильская армия также отрицает, что здоровые ранее палестинцы умерли от голода в Газе.

Международные организации сообщают примерно о 450 смертях из-за голода в анклаве. По данным ЦАХАЛ, люди, умершие от голода, уже до войны страдали от серьезных скрытых патологий.Министерство здравоохранения Газы публикует количество погибших почти ежедневно. На этой неделе было зарегистрировано 71 667 смертей. Данные министерства расцениваются как достоверные ООН и другими международными организациями.