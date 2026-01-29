Радиостанция «Судного дня» передала седьмое слово за день

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую называют «станцией Судного дня», передала седьмое слово за день — «бульончик». Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Последняя активность станции была зафиксирована в 16:47 по московскому времени. Как и всегда, трансляция содержала набор букв и цифр, а также слово «бульончик».

«НЖТИ 84014 БУЛЬОНЧИК 1853 6582», — передала радиостанция.

«Станция Судного дня», также известная как «жужжалка», непрерывно работает со второй половины 1970-х. Точное предназначение станции неизвестно, но ее деятельность связывают с работой военных или разведывательных структур. Почти все время УВБ-76 передает только белый шум, но иногда в эфире можно услышать шифры — их значение до сих пор неизвестно.

Ранее УВБ-76 передала слова «стояк», «дернолорд», «паяние», «староверец», «опоролавр» и «очерк».