Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант точечной атаки на службы безопасности и руководство Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Трамп хочет создать условия для «смены режима» после подавления протестов в Иране.

«Он [Трамп] рассматривает варианты нанесения ударов по командирам и учреждениям, которые Вашингтон считает ответственными за насилие, чтобы дать протестующим уверенность в том, что они смогут захватить правительственные здания и службы безопасности», — говорится в публикации.

В то же время утверждается, что глава Белого дома пока не принял окончательного решения касательно развития ситуации с Ираном.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Иран предупредил США о беспрецедентном ответе на военный удар

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.