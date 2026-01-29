Сикорский призвал создать европейский легион

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать многонациональную бригаду, финансируемую из бюджета Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политики европейских стран на протяжении последних лет активно обсуждают идею о создании армии ЕС. В частности, эта идея обсуждалась в ходе последней Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава ведомства отметил, что не следует обсуждать идею о создании федеральной армии, в связи с тем, что она нереалистична — страны ЕС не пойдут на объединение национальных армий.

«В то же время мы могли бы создать, я это называю европейским легионом, то есть для начала подразделение размера бригады, в которую могли бы вступать граждане стран-членов, а может быть и кандидатов», — отметил Сикорский.

Министр уточнил, что вооруженное формирование должно будет политически подчиняться Совету по безопасности и иностранным делам ЕС. Финансирование структуры, добавил он, необходимо будет организовать из европейского бюджета.

Напомним, что ранее Сикорский уже выступал с аналогичной идеей. Так, в мае 2024 года он предложил создать «тяжелую бригаду» из войск ЕС для быстрого реагирования на инциденты в соседних регионах.

В качестве примеров таких ЧП министр назвал события на Балканах и в Северной Африке, когда ЕС мог бы самостоятельно предпринять действия без привлечения США.