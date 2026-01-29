Дезертирство и огромные потери: что происходит в украинской армии

Владимир Зеленский поставил перед ВСУ «задачу» — убивать по 50 тысяч русских в месяц. Однако есть ли у Киева силы для этого? Как сообщает «КП», потери и дезертирство украинской армии оценил автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов.

По словам Татаринова, потери ВСУ составляют уже 715 тысяч солдат — только по опубликованным некрологам. Темпы снизились, поскольку погодные условия в последние два месяца мешают ВС РФ активно наступать, а удары ракетами и дронами больше направлены на энергетику в тылу.

«В некоторых украинских регионах подолгу нет света. Они делятся информацией о своих потерях меньше и реже, чем полгода и год назад. Мы продолжаем свое дело, но получаем информацию по некрологам сейчас более сокращенно. Нет интернета — нет для нас новостей с той стороны», — сказал Татаринов, отметив, что весной информации снова станет больше.

Говоря об объемах дезертирства, он напомнил о недавних словах нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова — он заявил, что число самовольно оставивших часть (СОЧ) составило 300 тысяч человек. При этом Татаринов обратил внимание, что «на бумаге» численность украинских войск составляет 1,5 млн, а в реальности — всего 700 тысяч человек.

«Где еще 800 тысяч? Они уже мертвые, или в госпиталях лежат, или свалили с фронта?», — задался вопросом военкор.

Не хватает на Украине и мужчин — «их не видно на улице, их не хватает на работе». По оценке Татаринова, только в Киеве и Киевской области от сотрудников ТЦК прячутся около миллиона человек. Кроме того, в столичном регионе распространено взяточничество.

«У меня в Киеве знакомый фуру свою отдал ТЦК за то, чтобы они его не трогали год. А он сам директор транспортной фирмы. ТЦК внаглую тебя вызывают, они понимают, у кого есть деньги», — заявил военкор.

Он отметил, что большинство украинцев готовы признать территории российскими, чтобы конфликт закончился — такое мнение преимущественно распространено в восточной и центральной части Украины. На западе страны, по мнению Татаринова, людям «по барабану» — из-за отдаленности от боевых действий они поддерживают продолжение конфликта, хотя сами никак в нем не участвуют.