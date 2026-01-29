Иран предупредил США о беспрецедентном ответе на военный удар

Иран предупредил о «беспрецедентном» ответе в случае военного удара со стороны США.

Об этом заявил бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, советник верховного лидера Али Шамхани в соцсети Х.

«Ограниченный американский удар — это иллюзия», — написал Шамхани.

По его словам, любая атака США будет расценена как начало войны, и ответ будет незамедлительным и всеобъемлющим.

Экс-глава Совбеза Ирана указал, что мишенями Тегерана станут США, Израиль и все, кто окажет поддержку агрессору. Его сообщения были опубликованы на персидском и иврите.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану три требования, которые касаются ядерной программы и баллистических ракет. В требования входят окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его нынешних запасов, а также ограничение дальности и количества баллистических ракет. Кроме того, от Тегерана требуется прекратить поддержку прокси-группировок на Ближнем Востоке.