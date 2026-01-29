Наемник из США прострелил голову канадцу после фразы на русском

Воевавший за ВСУ житель канадской провинции Альберта Дэвид Росер чудом остался в живых, попав под "дружеский огонь" товарища по подразделению.

© Российская Газета

Выстрелил в Росера наемник из США. Он принял канадца за солдата ВС РФ после того, что Дэвид произнес фразу по-русски, пишет CBS.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Росер был ранен в руку, вторая пуля американца попала в голову - теперь дыру в черепе бывшего наемника закрывает металлическая пластина. Канадец долго скитался по госпиталям, но в итоге выжил.

Решив больше не испытывать судьбу, он вернулся домой.

По данным OSINT-проекта LostArmour, за время СВО в рядах ВСУ погибли 1242 иностранца. Больше всего среди них колумбийцев, 527. На втором месте граждане США, 101. На третьем - грузины, 87.