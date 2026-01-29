Вооруженные силы России, нанеся сегодня ночью удар по поселку Затока Одесской области, могли уничтожить места дислокации иностранных наемников. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, Затока является курортным поселком и там «есть очень интересные цели».

«Там хорошие курорты, где располагаются как иностранные наемники, так и боевики ВСУ. В основном это морпехи или те, которые учатся работать с водными дронами — безэкипажными катерами (БЭК). Поэтому российские силы, конечно, бьют по ним», — пояснил координатор николаевского подполья.

При этом Крым и Севастополь постоянно подвергаются атакам со стороны Одессы, в том числе и морскими дронами. А в Затоке есть как частные отели, так и государственные курортные объекты, находящиеся в управлении различных украинских ведомств, отмечает издание.

Напомним, что в ночь на 28 января на территории Одесской области также объявлялась воздушная тревога, появлялась информация о взрывах. Сообщалось, что повреждена была энергетическая инфраструктура, связанная с Вооруженными силами Украины. При этом заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что в Одессе могли быть повреждены подземные лабиринты, в которых хранится оружие НАТО.