В зоне СВО заметили «Тигр» для постапокалипсиса

«Постапокалиптические» бронеавтомобили «Тигр» Вооруженных сил России, оснащенные массивными защитными конструкциями, заметили в зоне СВО. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал «Старший пограннаряда».

На фотографиях показано несколько автомобилей ВПК-233114 «Тигр», получивших похожие «мангалы». Сплошные решетчатые конструкции полностью прикрывают кузов машины от ударов дронами-камикадзе. Также некоторые участки прикрыли резиновыми экранами.

«Тигры» несут системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут нарушить управление атакующим дроном. Помимо этого, машины снабдили маскировочными сетями, снижающими заметность техники во время стоянки.

Ранее в январе «Известия» писали, что используемые в зоне СВО танки с тяжелыми «царь-мангалами» применяют в самых опасных операциях. Массивные конструкции обеспечивают хорошую защищенность, но ограничивают подвижность.