В Европе призывают отказаться от помощи США в сфере обороны и взять собственную безопасность на себя. Как сообщает «КП», основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке объяснил, готовы ли армии стран ЕС к конфликту с Россией.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро резко отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа не сможет защитить себя без США. Он считает, что у европейцев достаточно сил, чтобы взять ответственность за собственную безопасность и они должны сделать это.

Песке отметил, что в разных странах ЕС было «слишком много» сказано о боеготовности армий стран НАТО, однако за последние четыре года армии Франции, Великобритании, Дании или Нидерландов в лучшую сторону не изменились. Например, датчане передали почти всю артиллерию украинцам, а пилоты стран ЕС, переходящие на сложную американскую технику вроде истребителей F-35, не обучены полетам даже в зонах высокой интенсивности.

При этом Песке напомнил, что на днях министр обороны Германии Борис Писториус отчитался о качественном и количественном изменении бундесвера. Утверждается, что количество новобранцев выросло на 23%.

«В реальности за прошедшие два года только три тысячи еще смогли набрать. У нас теперь 184 тысячи членов оборонного ведомства — солдат и офицеров. Но Писториус кое о чем умалчивает. Из 184 тысячи офицеров и солдат в бундесвере каждый второй ни разу не стрелял ни из пистолета, винтовки или автомата. Это "воины у компьютера"», — заявил издатель.

Говоря о возможном формировании новых военных блоков, Песке заметил, что на территории Европы может появиться военный союз североевропейских стран, расположенных вокруг Балтии. Однако в Альянсе таким планам противятся.

«Потому что это станет не просто болтовней о смерти НАТО. Это будет пункт невозврата. Если даже несколько европейских стран реально решат создать свой новый оборонный блок, со свои командными, координационными структурами — это конец сверх-атлантического альянса», — заявил он.

Песке добавил, что это не понравится ни Парижу, ни Брюсселю. Последние не оставляют попыток собрать новую европейскую армию, однако пока это «никак не получается».