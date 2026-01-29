На Украине раскрыли детали обмена телами военных

На Украине сообщили о возвращении одной тысячи тел военных в результате обмена с Россией.

Об этом пишет украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) в своем Telegram-канале.

«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых на Украину возвращена одна тысяча тел (...) Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию возвращенных», — отмечается в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной 29 января может пройти обмен телами военнослужащих. Как стало известно, об этом Москва и Киев договорились во время одного из раундов на переговорах в Абу-Даби.

Как отмечал в декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия передала Украине 11 тысяч тел военных, а получила — 207.