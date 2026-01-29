Военблогер сообщил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной

Военблогер Владимир Романов сообщил о якобы заключенном энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в Вооруженных силах РФ введен запрет на огневое поражение… любых объектов инфраструктуры по всей Украине», — сообщил Романов.

Он утверждает, что аналогичный запрет действует на «любые объекты в Киеве и Киевской области». Других подробностей он не привел.

Ранее стало известно, что с полуночи 29 января Киев перейдет на временные графики отключения света. Позже жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой.