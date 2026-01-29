Военблогер сообщил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной
Военблогер Владимир Романов сообщил о якобы заключенном энергетическом перемирии между Россией и Украиной.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что аналогичный запрет действует на «любые объекты в Киеве и Киевской области». Других подробностей он не привел.
Ранее стало известно, что с полуночи 29 января Киев перейдет на временные графики отключения света. Позже жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой.