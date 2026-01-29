Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле 1000 на 38

Россия и Украина обменялись телами погибших военных в формате 1000 на 38. Об этом в четверг, 29 января, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

По его словам, Москва передала Киеву тысячу тел погибших солдат, украинская сторона в свою очередь передала 38 тел российских военнослужащих.

— Начался очередной обмен телами погибших между Россией и Украиной, — говорится в материале РБК.

20 ноября прошлого года РФ передала Украине тысячу тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская сторона получила 30 тел. Тогда украинская сторона заявила, что совместно со специалистами проведет экспертизы и идентификацию тел.

23 октября 2025 года также стороны произвели обмен телами. Украина получила от России тысячу тел погибших бойцов. По словам Саралиева, РФ получила останки 31 военного.

Как отметил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, ВСУ зачастую используют передвижные военные крематории, что помогает скрывать настоящее число потерь.