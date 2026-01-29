Угроза для НАТО: военный рассказал об «универсальном бойце» России

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что многоцелевой фрегат «Маршал Шапошников» стал серьезной угрозой для НАТО благодаря ракетному вооружению. Об этом Дандыкин рассказал «Аргументам и фактам».

Первоначально «Маршал Шапошников» был классическим большим противолодочным кораблем, но фрегат прошел через масштабную модернизацию.

«По сути, в старом корпусе был получен многоцелевой корабль, сохранивший при этом свои противолодочные возможности», - подчеркнул Дандыкин.

Ранее «Маршал Шапошников» мог бороться в основном с подводными угрозами. Модернизация превратила его в «универсального бойца». Дандыкин указал, что огневая мощь фрегата значительно выросла: он оснащен восемью ракетами «Калибр» и ракетами «Уран».

Ракеты позволяют кораблю поражать наземные и надводные цели на расстоянии в сотни километров. На борту фрегата базируются два вертолета; также «Маршал Шапошников» оснащен 100-миллиметровой артиллерийской установкой.

«До модернизации ударных возможностей у корабля практически не было», - отметил Дандыкин.

Военный добавил, что фрегат выполняет задачи в Тихоокеанском регионе, принимает участие в совместных учениях России с другими странами и несет службу в районе Персидского залива.

Дандыкин назвал «Маршала Шапошникова» самым мощным кораблем Тихоокеанского флота после гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

В январе 2026 года «Маршал Шапошников» посетил Оман. Фрегат, преодолев 119 суток похода и более 15 тысяч морских миль, прибыл в порт Маскат для развития и укрепления военного сотрудничества, а также для пополнения запасов и отдыха экипажа.