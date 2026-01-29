Эксперт рассказал, зачем ЕС продолжает называть Россию реальной военной угрозой

Брюссель обсуждает дополнительное финансирование безопасности в размере 650 млрд евро, а в Берлине уже составлен план действий на первые часы потенциального конфликта. Примечательно, что в ряде стратегических документов фигурирует одна и та же предполагаемая дата его начала.

Эксперт Фёдор Лукьянов в беседе с РИА Новости полагает, что реальной цели воевать с Москвой у ЕС нет. Образ «российской угрозы» используется как удобный повод для ускоренного военного строительства.

«Долгое время европейцы считали, что их защитят США. Теперь об этом можно забыть. Американцы не понимают, зачем им союзники, которые не хотят поддерживать их инициативы», — отмечает Лукьянов.

По его мнению, истинные мотивы Брюсселя лежат в иной плоскости. Объявить главной угрозой Вашингтон европейские бюрократы не решаются, а вот Москва и Пекин для этого идеально подходят. Он подчеркнул, что даже отправку своих военных в Гренландию Европа пытается подвязать под эту историю.

Несмотря на амбициозные планы, путь к реальному укреплению обороны для ЕС непрост. Единого мнения среди 27 стран-членов пока нет, а создание новых вооружённых контингентов требует времени, денег и политической воли. Задача Брюсселя — консолидировать эти усилия.