Эксперт рассказал, зачем ЕС продолжает называть Россию реальной военной угрозой
Брюссель обсуждает дополнительное финансирование безопасности в размере 650 млрд евро, а в Берлине уже составлен план действий на первые часы потенциального конфликта. Примечательно, что в ряде стратегических документов фигурирует одна и та же предполагаемая дата его начала.
Эксперт Фёдор Лукьянов в беседе с РИА Новости полагает, что реальной цели воевать с Москвой у ЕС нет. Образ «российской угрозы» используется как удобный повод для ускоренного военного строительства.
По его мнению, истинные мотивы Брюсселя лежат в иной плоскости. Объявить главной угрозой Вашингтон европейские бюрократы не решаются, а вот Москва и Пекин для этого идеально подходят. Он подчеркнул, что даже отправку своих военных в Гренландию Европа пытается подвязать под эту историю.
Несмотря на амбициозные планы, путь к реальному укреплению обороны для ЕС непрост. Единого мнения среди 27 стран-членов пока нет, а создание новых вооружённых контингентов требует времени, денег и политической воли. Задача Брюсселя — консолидировать эти усилия.