Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предрек скорое начало третьей мировой войны.

Об этом политик заявил на своей странице в соцсети Х.

«Грядет Третья мировая...», — написал он.

Ранее Мема заявил, что Европейский союз (ЕС) своей политикой затягивания мира и поставками оружия скомпрометировал мирный процесс на Украине. Он высмеял заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о желании Европы участвовать в украинском мирном процессе, указав на незначительность голоса Берлина, и подчеркнув, что решения в ЕС принимает глава Еврокомиссии — «диктатор Урсула [фон дер Ляйен] и ее команда поджигателей войны».

Мема также высказался по вопросу Донбасса, заявив, что признание результатов референдума о присоединении к России является путем к миру. Он обвинил Запад в двойных стандартах, указав, что границы можно пересматривать ради прочного мира, но в данном случае это правило игнорируется.