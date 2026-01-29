Бои за крупные города: раскрыты подробности дальнейшего наступления ВС РФ

ВС РФ активно наступают на севере ДНР, где ведут бои за Красный Лиман и Святогорск. Как сообщает Life.ru, сейчас военные близки к тому, чтобы окончательно выбить противника, а в дальнейшем обрушить и главную линию обороны ВСУ.

Сражение за Красный Лиман и Святогорск

Еще в декабре половина Красного Лимана находилась под контролем российских сил. Во время прямой линии президент России Владимир Путин отмечал, что после освобождения города движение будет продолжено уже к Славянску.

Военкор Тимофей Ермаков сообщал о боях за Центральную районную больницу, продвижении по улице Слобожанской и выходе к железнодорожному вокзалу. Кроме того, осуществляется минирование трассы Славянск — Красный Лиман, которая является основной дорогой для снабжения противника в последнем.

К середине января ВС РФ блокировали все асфальтированные дороги в город. ВСУ приходится наводить переправы, организовывать лодочные коммуникации через Северский Донец, а также наращивать группировку тяжелых дронов для доставки.

В 15 километрах от Красного Лимана идет сражение за Святогорск. ВС РФ вошли в город после наступления Нового года. Продвижение идет вдоль Северского Донца. Об успехах свидетельствуют решения украинской администрации города: еще в декабре ставленники Киева объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, а незадолго до этого в Святогорске закрылись отделения «Новой почты».

Особенная ситуация в Святогорске развивалась вокруг Свято-Успенской Святогорской лавры, которая принадлежит канонической Украинской православной церкви. Из-за своей позиции священнослужители подвергались гонениям, а сама лавра постепенно превращается в опорный пункт ВСУ. Один из их командно-наблюдательных пунктов расположился всего в 150 метрах.

Дальнейшее наступление

Освобождение Красного Лимана и Святогорска позволит выйти к Славянску с севера. К городу подбираются и с востока — в результате он может оказаться в кольце.

«Перед Славянском находится поселок Рай-Александровка — господствующая высота на этом направлении, заняв которую мы сможем контролировать оперативный простор для движения наших штурмовых групп на позиции ВСУ уже на восточных окраинах Славянска», — отмечал военкор Павел Кукушкин.

Славянск, как и Краматорск, важны для Украины как последняя серьезная линия обороны на оккупированной территории Донбасса. ВСУ создали там разветвленную сеть траншей, противотанковые заграждения, бункеры и минные поля вокруг населенных пунктов.

Как отмечал британский журналист Эндрю Осборн, взятие Краматорска и Славянска поставит Киев под угрозу потери еще больших территорий. Дело в том, что к западу от ДНР гораздо более ровный рельеф — это облегчит для ВС РФ продвижение и взятие под контроль восточного берега реки Днепр.