Бывший главком НАТО считает, что Европа сможет защитить себя без США

Экс-верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Европа способна обеспечить свою безопасность даже в случае выхода США из альянса. В колонке для Bloomberg он отметил, что такой сценарий стал казаться возможным на фоне противоречий между Вашингтоном и европейскими союзниками, в частности, из-за вопроса о Гренландии.

Ставридис указал, что совокупные военные расходы европейских стран НАТО составляют около 400 миллиардов евро, что превышает бюджеты Китая и России. Он также отметил, что почти треть из 25 ведущих мировых оборонных компаний — европейские, и они активно наращивают производство. Главной проблемой он назвал ядерное сдерживание, предположив, что Германия и Польша могут создать собственный арсенал или договориться с США о временном использовании американских ядерных возможностей.

По мнению отставного адмирала, вступление Украины в НАТО станет ключевым условием усиления альянса без участия США.

«С добавлением Украины с ее 40-миллионным населением, опытной армией и высокомотивированным населением число членов альянса вновь достигнет 32 стран», — написал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не способна защитить себя без США, с чем не согласился французский министр Жан-Ноэль Барро.