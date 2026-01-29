Украина столкнулась с серьезными последствиями после ударов по энергетической инфраструктуре, которые привели к сбоям в работе военно-промышленного комплекса и оттоку населения. Об этом 29 января сообщил китайский портал NetEase.

Издание пишет, что разрушение тепловой электростанции вызвало перебои в энергосистеме, отключение отопления и водоснабжения. По данным NetEase, попытки Украины атаковать российские нефтехранилища привели к более масштабным ответным ударам по ее объектам генерации.

В результате, как утверждает портал, Украина потеряла энергетическую независимость, что отразилось на промышленности, производстве боеприпасов и ситуации на фронте.

Отмечается, что попытка атаковать «экономическую ахиллесову пяту» более сильного противника привела к поражению и подрыву собственных основ государственности.

28 января бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что коммунальная катастрофа на территории Украины растянется на десятилетие.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике — в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль заявил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.