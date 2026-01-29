FT: «Орешник» заставил Германию взяться за спутники для обнаружения ракет

Германия начала разработку собственной космической системы для обнаружения ракет. Решение приняли после появления в арсенале России новой баллистической ракеты «Орешник», которую западные эксперты называют практически неперехватываемой.

Об этом в интервью Financial Times сообщает генерал-майор Михаэль Траут, возглавляющий космическое командование Германии.

«Германия планирует создать основу для спутниковой системы обнаружения ракет», — уточнил он.

Новая система позволит Берлину снизить зависимость от американских технологий в области контроля космического пространства и раннего предупреждения о ракетных пусках.

Ранее издание The National Interest сообщило, что удар ракетой «Орешник» по целям во Львовской области стал чётким сигналом Западу.