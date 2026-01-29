ВС России взламывают оборону ВСУ на подступах к Орехову

Информация о ситуации в зоне СВО. Активные боевые действия идут на Запорожском участке фронта. Наши штурмовые отряды взламывают оборону радикалов на подступах к Орехову. Это один из главных опорных пунктов ВСУ, что прикрывают областной центр. А на Донецком направлении под натиском российских солдат националисты сдают позиции сразу в нескольких населённых пунктах.

В объективе дрона-разведчика - небольшое село Никифоровка. Точнее, огневые точки националистов, техника и подвалы, где они прячутся от атак с воздуха. Все эти данные операторы передают штурмовикам и артиллеристам. Пехоте, например, трудно ликвидировать доты – их взломает крупный калибр. И так, при поддержке беспилотников и батарей, продвигаясь от дома к дому, российские бойцы взяли под контроль половину Никифоровки. А еще две трети соседней деревни Резниковка. И взломали оборону ВСУ в Александровке, на границе ДНР с Харьковской областью.

Все эти три населенных пункта, где окопались националисты, входят в цепь укреплений на пути к Славянску. Но куда важнее, что ВСУ практически потеряли на этом направлении более значимый в тактическом плане город Красный Лиман. Он окружен примерно на 90 процентов. Накануне российские подразделения зашли противнику в тыл. Еще несколько штурмовых групп прорываются с запада и востока. Возможные пути отхода бандеровцев минируют установки "Земледелие". А уже запертых в частном секторе сносит авиация и тяжелые самоходки.

В клещах группировки "Центр" сегодня оказалась Константиновка. А вместе с ней в "огневой мешок" попала Дружковка и более 20 мелких населенных пунктов. В Запорожье российские войска с каждым днем все ближе к Орехову - главному укрепрайону ВСУ, прикрывающему областной центр. Почти все опорные пункты на этом участке бандеровцы уже потеряли.

Сегодня идут упорные бои за ближайшую к городу деревню Новоданиловка. Штурмовикам удалось закрепиться на окраинах. Но уже можно говорить о том, что группировки "Восток" и "Днепр" начинают операцию по блокированию самого Орехова. От позиций наших бойцов до города остается меньше 3 километров.