Стало известно о переброске резервов ВСУ к российской границе. Об этом сообщил в Telegram блогер Михаил Звинчук, освещающий ход специальной военной операции.

По его словам, наблюдается скопление резервов ВСУ в лесных массивах в районах украинских населенных пунктов Рубежное и Бугаевка. Они расположены в непосредственной близости от границы с Россией.

Целью такого перемещения является попытка помешать продвижению соединений Российской армии у берегов реки Северский Донец, заявил Звинчук.

В конце января стало известно об ожесточенных боях в российском приграничье. Они идут на территории Харьковской и Сумской областей, где российские войска создают буферную зону для защиты жителей российских регионов.