Коц объяснил, почему СВО не закончится в 2026 году

Александр Коц заявил НСН, что РФ и Украина споткнулись не только на вопросе территорий, и выразил недоумение по поводу того, почему Россия говорит о выходе ВСУ из Донбасса, не называя Запорожскую и Херсонскую области.

Госсекретарь США Марко Рубио лукавит, так как нерешенных вопросов между Украиной и Россией помимо территорий, как минимум, два – это присутствие натовского контингента в Незалежной и ее вступление в НАТО, так что нет никаких перспектив, что конфликт удастся закончить в 2026 году. Об этом НСН рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта сосредоточены вокруг одной темы — «территориальных претензий по Донецку», заявил Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената. Трансляцию вел NBC. Рубио отметил, что Украине сложно допустить «даже допустить мысль» о территориальных уступках. Коц уличил госсекретаря США в лукавстве.

«Да, нет никаких таких предпосылок выхода ВСУ из Донбасса, поэтому Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. - Прим. НСН) и говорит, что они не подвинутся ни на сантиметр от своей позиции. Более того, мне кажется, что Рубио скромничает, и нерешенных вопросов, как минимум, три. Помимо территориального, это проблема присутствия воинских контингентов НАТО на территории Украины. Потому что тот же Рубио вчера заявил, что обсуждается вариант присутствия на Украине небольшого количества европейского контингента. Российская сторона не раз заявляла, что ни о каком присутствии западных войск на Украине речи быть не может. И третий пункт, который, мне кажется, является камнем преткновения, это перспективы вступления Украины в Североатлантический Альянс. Это, я думаю, тоже будет обсуждаться в том числе 1 февраля между нашими переговорными группами», - раскрыл он.

При этом Коц объяснил, почему не видит никакой возможности закончить конфликт путем переговоров в 2026 году.

«По территориальному вопросу никаких подвижек и быстрого военного решения нет, потому что это все-таки большая агломерация, это генеральная линия обороны противника в Донбассе. Мы сейчас пытаемся к ней подойти с разных сторон: из Константиновки уже бои ведем, и со стороны Святогорска подошли ближе к Славянску с севера, и с востока поджимаем - ведем бои в Красном Лимане. Но это все не быстро. Я думаю, что это одна из двух главных целей на текущий год. Поэтому я не вижу никаких перспектив для прекращения войны путем переговоров в 2026 году», - отметил Коц.

Также собеседник НСН указал на то, что сегодня из обсуждения территорий, откуда должна выйти Украина, выпадают Херсонская и Запорожская области.

«Дональд Трамп считает, что мы и так много уступили, ведь он почему-то полагает, что Владимир Путин хотел захватить всю Украину. Ну, плюс из обсуждения куда-то опять выпали Запорожская и Херсонская области. Сначала замглавы МИД Рябков сказал, что украинцы должны вывести свои войска из четырех наших областей. Потом Владимир Путин напомнил, что исходить надо из его речи, которую он произнес в МИДе в 2025 году, а тогда он называл все четыре области. А сейчас опять устами Пескова (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Прим. НСН) мы слышим только о Донбассе. Их выпадение может тоже рассматриваться в качестве какого-то компромисса, а мы там, условно, по итогам какой-то заморозки по линии фронта на этих территориях обязуемся их возвращать дипломатическим путем», - подытожил военкор.

