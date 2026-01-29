Чехия больше не будет финансировать поставки боеприпасов Украине

Чехия больше не имеет возможности вкладывать средства в инициативу по поставке боеприпасов Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Петр Мацинка, передает ТАСС.

Отмечается, что инициатива по поставке боеприпасов продолжает действовать, несмотря на бюджетные ограничения Праги. Глава МИД отметил, что Чехия «не может вложить в нее никаких средств».

16 января на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага может в ближайшее время предоставить Киеву боевые самолеты, способные сбивать БПЛА. Однако в чешском МИД после этого отметили, что словами о дарении Украине самолетов политик уменьшил эту возможность. В ведомстве подчеркнули, что Петр Павел не должен был говорить, обещать, предлагать или вести переговоры о чем-то подобном, потому что это входит в его обязанности.

23 января начальник генштаба чешской армии генерал Карел Ржегка заявил, что, с его точки зрения, передача Украине четырех L-159 не скажется на безопасности страны, потому что эти самолеты используются в основном как тренировочное средство. Его слова противоречат заявлению министра обороны Чехии Яромира Зуны. Глава оборонного ведомства утверждал, что армия страны нуждается в L-159.