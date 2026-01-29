Мацинка: Чехия больше не может вкладывать средства в инициативу по Украины

Газета.Ru

Чехия больше не имеет возможности вкладывать средства в инициативу по поставке боеприпасов Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Петр Мацинка, передает ТАСС.

Чехия больше не будет финансировать поставки боеприпасов Украине
© Global Look Press

Отмечается, что инициатива по поставке боеприпасов продолжает действовать, несмотря на бюджетные ограничения Праги. Глава МИД отметил, что Чехия «не может вложить в нее никаких средств».

16 января на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага может в ближайшее время предоставить Киеву боевые самолеты, способные сбивать БПЛА. Однако в чешском МИД после этого отметили, что словами о дарении Украине самолетов политик уменьшил эту возможность. В ведомстве подчеркнули, что Петр Павел не должен был говорить, обещать, предлагать или вести переговоры о чем-то подобном, потому что это входит в его обязанности.

23 января начальник генштаба чешской армии генерал Карел Ржегка заявил, что, с его точки зрения, передача Украине четырех L-159 не скажется на безопасности страны, потому что эти самолеты используются в основном как тренировочное средство. Его слова противоречат заявлению министра обороны Чехии Яромира Зуны. Глава оборонного ведомства утверждал, что армия страны нуждается в L-159.