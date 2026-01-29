Пленный военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал рассказал, что был насильно мобилизован, и никого не смутило, что у него нет пальца на руке. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Шаповала, его взяли его «под белы рученьки», когда он шел на работу, и врачи признали его годным к военной службе, несмотря на то, что у безымянного пальца на его руке всего одна фаланга.

«По существу отметили, что с детских лет у меня нет пальца, потому что этого скрыть нельзя», - сказал Шаповал.

При этом обучение в учебке было поверхностным. Там «слишком мелко» преподавали важные вещи вроде тактической медицины и инженерного дела. А в подразделении 103-й бригады территориальной обороны большинство сослуживцев были с явными проблемами по здоровью, пояснил военнопленный.

«Никто не готов погибать, никто не готов к реальным столкновениям, никто не готов к тому, что ты не просто сидишь в норке не высовываясь, а от тебя требуются еще более какое-то серьезное действие», - рассказал он.

При этом во время перехода на позицию им пришлось преодолеть около 7-8 километров, в пути один из сослуживцев погиб, а двое получили ранения. В плен Шаповал попал после того как в течение двух месяцев сидел на позиции без ротации.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подписал законопроекты о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Также на Украине к службе по контракту допущены люди старше 60 лет.

На этом фоне в стране продолжается насильственная мобилизация, а соцсети заполнили кадры того, как сотрудники украинских территориальных центров комплектования буквально «отлавливают» мужчин на улицах, иногда сталкиваясь с сопротивлением как со стороны призывников, так и местных жителей.