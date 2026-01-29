Каллас не смогла представить армию ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что не может представить создание отдельной армии Европейского союза (ЕС).

Ее слова передает Reuters.

«У каждой европейской страны есть армия, и армии 23 стран также являются частью структуры НАТО, поэтому я не могу себе представить, что страны создадут отдельную европейскую армию», — подчеркнула Каллас.

По словам главы евродипломатии, в армии должна быть очень понятная система подчинения, чтобы «было ясно, кто кому отдает приказы». Она отметила, что создание отдельной структуры только «затуманит картину».

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит минимум 100 тысяч человек.