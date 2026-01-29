В российской армии появится еще один «Рубикон»

В российской армии началось формирование еще одной мощной бригады войск беспилотных систем. Об этом сообщил 29 января в эфире «Вести-ФМ» военный эксперт, Герой России полковник в запасе Рустем Клупов.

Он озвучил несколько параметров крупнейшего беспилотного соединения, которая создается по образу и подобию беспилотного центра «Рубикон». В нем будет несколько тысяч военнослужащих. Планируется, что одно из подразделений новой бригады будет вооружено беспилотными аппаратами большой дальности, остальные — легкими и тяжелыми коптерами.

Центр «Рубикон» действует в российской армии более года. За это время его операторы записали на свой боевой счет десятки тысяч уничтоженных целей.

Бригада сможет работать в интересах всего фронта СВО. Срок окончания формирования новой бригады — конец 2026 года.