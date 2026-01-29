Российские военные взяли Белую Березу на севере Украины

Российские военнослужащие взяли село Белая Береза в Сумской области на севере Украины.

Об этом сообщил связанный с военными из российской группировки войск «Север» Telegram-канале «Северный ветер».

«В результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения группировки войск "Север" сломили сопротивление противника и освободили населенный пункт Белая Береза Глуховского района Сумской области», — говорится в публикации.

28 января стало известно, что российские бойцы уничтожили командный пункт в приграничье Украины. Он располагался в Середино-Будском районе Сумской области.