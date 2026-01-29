Истощение Вооружённых сил Украины может вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на уступки России.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Издание назвало истощение армии одной из трёх причин, по которым Зеленский может неожиданно пойти на уступки России.

«Украинская армия постепенно превращается в простыню, которая слишком коротка и оставляет незащищёнными либо шею, либо ноги», — говорится в материале.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас допустила, что Киеву придётся пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности.