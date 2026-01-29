Эксперт раскрыл особенность переданных Украине дронов Rodeur

Особенность французского дрона Rodeur заключается в использовании композитных материалах, которые делают его малозаметным. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, Киев получил небольшую пробную партию — Франция хочет узнать, как будут вести себя дроны в реальных боевых условиях. Уже после испытаний их могут запустить в серийное производство.

«Здесь вопросы первостепенные: это использование композитных материалов для того, чтобы снизить радиолокационную заметность, плюс шифрование радиосигнала, чтобы не могли подавить системы РЭБ. Потому что наши комплексы сейчас считаются одними из лучших в мире», — пояснил Кнутов.

Он также уточнил, что возможности БПЛА на поле боя определяют летно-технические характеристики. Продолжительность полета Rodeur составляет до пяти часов при максимальной скорости в 120 км/ч. Он выпускается как в варианте разведчика, так и в варианте дрона-камикадзе.