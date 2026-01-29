Российским военным удалось предотвратить диверсионную атаку на регионы РФ. Как сообщает aif.ru, подробностями поделился советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.

Ключевую роль в срыве диверсии сыграли взятые в плен офицеры Главного разведывательного управления (ГУР) Украины — группа из пяти человек, которую пленили на запорожском направлении. Иванников отмечает, что подобные офицеры обладают сведениями повышенной важности — не только о текущих операциях, но и будущих планах командования.

Информация, полученная от пленных, оказалась бесценной. На допросах они признались в планируемом теракте, раскрыв схему, известную под кодовым названием «Паутина» — она подразумевает атаку объектов на территории России с помощью дронов, запускаемых из кузовов грузовиков.

«Разработчики надеялись, что схема отработана и все пройдет так же, как в первый раз, но западные кураторы жестко просчитались и недооценили потенциал военной контрразведки», — отметил эксперт.

Оперативные данные позволили заранее выявить подготовку к диверсии. Разведчики засекли фуру в районе Черниговской и Сумской областей — она везла БПЛА и мобильную группу сопровождения. Координаты грузовика передали артиллерийским подразделениям, которые с помощью РСЗО «Торнадо-С» нанесли сокрушающий удар по грузовику.

Иванников подчеркнул, что российская разведка сработала «блестяще», а успех является не точечной победой, а частью системного ответа на террористическую деятельность Киева.