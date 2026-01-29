Боевики нацгвардии Украины сдались в плен под Димитровом

Группа боевиков нацгвардии Украины сдалась в плен российским военным в ходе зачистки территории одного из дачных кооперативов под Димитровом.

Сообщается, что жизни украинских военных ничего не угрожает.

Ранее группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром сложила оружие в районе Димитрова и сдалась в плен.